



Новый iPhone будет иметь усиленную батарею

Apple планировала заметно увеличить срок автономной работы своих смартфонов. Об этом сообщает китайское издание ITHome.



Издание ссылается на отчет инсайдера, связанного с Foxconn – основным производителем смартфонов Apple в Китае. По информации автора, все устройства серии iPhone 15 получат увеличенные аккумуляторы – батареи станут более емкими примерно на 350-600 миллиампер-часов по сравнению с устройствами 14 серии.



Так, батарея самого бюджетного девайса новой серии – iPhone 15 – увеличится с 3279 до 3877 миллиампер-часов, iPhone 15 Plus – с 4325 до 4912 миллиампер-часов. Батареи увеличенной емкости получат и премиальные модели. Инсайдер сообщил, что аккумулятор iPhone 15 Pro увеличится с 3200 до 3650 миллиампер-часов, iPhone 15 Pro Max – с 4323 до 4852 миллиампер-часов.



Издание пишет, что Apple почти каждый год подчеркивает, что их новые смартфоны получают улучшенные батареи.



“Однако разница между аккумуляторами аппаратов серий iPhone 14 и iPhone 13 оказалась не слишком велика”, – говорится в статье.