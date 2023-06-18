



Новый алгоритм автопилота с ИИ поможет пилотам избежать аварий – исследование

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) разработали новый алгоритм, который может помочь стабилизировать самолеты на малых высотах. Традиционные методы стабилизации часто предназначены для решения конкретных проблем, а не общих проблем стабилизации. Они плохо масштабируются при работе с динамическими, нелинейными и многомерными путями.



Одним из практических применений этого исследования являются автопилоты самолетов, особенно реактивных.



Исследователи смоделировали F-16 в ситуации, близкой к катастрофе, когда самолет должен был избежать столкновения с землей, сохраняя малую высоту и оставаясь в узком коридоре полета.



Разработанный метод обеспечивает лучшую стабильность во время тренировки и позволяет избежать нестабильности, вызванной попыткой найти седловую точку, в которой самолет сбалансирован между всеми углами. Моделирование показало результаты, которые соответствуют или превышают уровень безопасность существующих методов, обеспечивая при этом десятикратное повышение стабильности.



Используя искусственный интеллект, исследователи смогли создать два алгоритма, которые могут сделать самолет более стабильным и безопасным, чем традиционные алгоритмы.



В настоящее время исследование позволяет алгоритму решать только простые задачи полета, а более сложные маневры пока невозможны. Однако

авторы исследования считают, что это только “отправная точка”. Они уверены, что его можно реализовать как часть более крупной системы, в которой алгоритм можно будет использовать для стабилизации самолета в экстремальных ситуациях, когда люди окажутся слишком медленными, чтобы действовать.