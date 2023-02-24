



Новые шокирующие подробности о ядре планеты Земля - исследование

Историческое понимание внутреннего ядра Земли было поставлено под сомнение группой ученых из Австралийского национального университета после анализа данных о землетрясениях, пишет New York Post.



Австралийские сейсмологи из считают, что нашли доказательства существования ранее неизвестного слоя, расположенного в центре ядра Земли.



Слой, по мнению исследователей, выглядит как твердый металлический шар, говорится в статье ANU, опубликованной в среду в журнале Nature Communications.



Проанализировав данные о примерно 200 землетрясениях силой 6 баллов и выше за последнее десятилетие, исследователями сделали вывод, что в ядре Земли есть пять слоев, а не четыре. Ранее считалось, что структура Земли состоит всего из четырех отдельных слоев: земной коры, мантии, внешнего ядра и внутреннего ядра.



Но новые знания о внутреннем ядре Земли могут раскрыть больше о прошлом и эволюции планеты.



"Гипотеза о существовании металлического шара в самом центре ядра Земли была выдвинута около 20 лет назад. Теперь мы представляем ряд доказательств, подтверждающих ее", — сказал доктор Тхань-Сон Фом из Исследовательской школы наук о Земле ANU.



Исследователи проанализировали сейсмические волны-антиподы, которые проходят прямо через центр Земли и "выплескиваются" на противоположную сторону земного шара от того места, где произошло землетрясение. Затем волны возвращаются в эпицентр землетрясения, что ученые сравнили с мячом для пинг-понга, отскакивающим назад после встречи с препятствием.



"Это внутреннее ядро ​​похоже на капсулу времени эволюционной истории Земли — это окаменелая запись, которая служит воротами в события прошлого нашей планеты, которые произошли на Земле от сотен миллионов до миллиардов лет назад», — сказал профессор Хрвое Ткалчич, также из ANU.



Одно из изученных исследователями землетрясений возникло на Аляске, где сейсмические волны, вызванные землетрясением, "отразились" где-то в южной части Атлантического океана, прежде чем вернуться на Аляску.



Они обнаружили, что отражающиеся сейсмические волны неоднократно прощупывали точки вблизи центра Земли под разными углами.



Анализируя изменение времени прохождения сейсмических волн при различных землетрясениях, ученые пришли к выводу, что кристаллизованная структура в самом сердце внутреннего ядра, вероятно, отличается от внешнего слоя.



По словам команды ANU, результаты предполагают, что в какой-то момент на временной шкале Земли могло произойти глобальное событие, которое привело к "значительному" изменению кристаллической структуры или текстуры внутреннего ядра Земли.



"Есть еще много вопросов о сердцевине внутреннего ядра Земли, которое может содержать секреты, позволяющие собрать воедино тайну формирования нашей планеты", — сказал профессор Ткалчич.





