



Новые раскопки в Риме помогают пролить свет на медицину XVI века

Раскопки на Форуме Цезаря в Риме пролили новый свет на медицинскую практику 16-го века, особенно на утилизацию опасных материалов.



В недавно опубликованном исследовании ученые обнаружили, что раскопки 2021 года на Форуме Цезаря в Риме были связаны с раскопками 2009 года в Оспедале деи Форнари на площади Пьяцца делла Мадонна ди Лорето. Раскопки проводились на предполагаемых свалках , где были захоронены отходы. Ospedale dei Fornari была больницей, основанной в 16 веке гильдией пекарей недалеко от Форума Цезаря.



Исследователи полагают, что раскопки 2021 года связаны с раскопками Ospedale dei Fornari 2009 года из-за нескольких ключевых сходств в типах керамики и посуды, найденных на обоих участках. Находки можно разделить на три основные группы: медицинское оборудование, пищевое оборудование и предметы личного пользования.



Многие медицинские предметы, найденные при раскопках 2021 года , поразительно похожи на те, что были найдены при раскопках 2009 года, и исследователи дошли до того, что назвали их идентичными. Некоторые из этих предметов включают небольшие керамические контейнеры для лекарств, тонкостенные сосуды из выдувного стекла и фляги для мочи, которые на латыни называются Matula.



Моча была невероятно важным аспектом медицины эпохи Возрождения, врачи могли использовать ее для выявления таких состояний, как желтуха, заболевание почек или диабет. Колбы для мочи часто трудно идентифицировать при археологических раскопках из-за их сходства с масляными лампами. Они были идентифицированы из-за очевидного медицинского характера свалки.



Находки, связанные с едой, представляют собой либо кастрюли, используемые для разогрева пищи, либо тарелки и миски, используемые для индивидуальной подачи пищи пациенту. Как и при раскопках 2009 года, было обнаружено несколько именных предметов посуды, украшенных семейной геральдикой, что наводит на подозрения, что некоторые могли принести свою семейную посуду, а не использовать простой набор, предоставленный больницей.



Пациентам обычно выдавали стандартный набор предметов личного пользования, скорее всего, в качестве гигиенической меры. Он состоял из кувшина, стакана для питья, миски и тарелки, которые, вероятно, были выброшены в ямы, когда пациент выписался из больницы.



Исследователи полагают, что все эти предметы были получены из одной и той же мастерской. В нескольких местах по всему Риму была обнаружена подобная керамика, что привело исследователей к выводу, что все эти предметы принадлежат явно римской мастерской эпохи Возрождения.



При раскопках 2021 года также было обнаружено несколько свинцовых зажимов и обугленная древесина. Исследователи считают, что это свидетельство того, что больница следовала стандартному протоколу 16-го века в отношении чумы. Руководство 1588 года предписывает врачам сжечь всю мебель в доме, зараженном чумой. Хотя не исключено, что это просто остатки выброшенных подносов, использовавшихся для подачи еды.





