



Новые археологические находки проливают свет на первую миграцию людей из Африки

Археологи обнаружили ряд находок, в том числе дюны высотой до 300 метров, яичную скорлупу вымерших страусов и старое русло реки времен более влажного арабского климата, во время экспедиции в двух районах Султаната Оман. Считается, что некоторые из предметов относятся к первой волне миграции людей из Африки от 300 000 до 1,3 миллиона лет назад.



Археологи использовали радиоуглеродное и космогенное радионуклидное датирование находок, чтобы лучше понять руины. Затем они смогли начать исследование 2000-летних ритуальных каменных памятников, известных как трилиты, расположенных в южной части Аравии. Соединяя эту информацию, исследователи смогли отследить возможную миграцию общины , изготовившей памятники.



Во время второй экспедиции археологи провели раскопки неолитической гробницы, датируемой 5000–4600 годами до нашей эры. Рядом с гробницей найдено 49 наскальных рисунков.



"То, что мы здесь находим, уникально в контексте всей южной Аравии. В мегалитическом сооружении, скрывающем две круглые погребальные камеры, обнаружены скелетные останки по крайней мере нескольких десятков человек. Изотопный анализ костей, зубов и раковин поможет нам больше узнать о питании, природной среде и миграциях погребенного населения", — пояснила Алжбета Даниелисова, соруководитель экспедиции из Института археологии CAS в Праге.



Благодаря исследованию и датированию найденных каменных орудий новые полученные данные предоставят археологам ценную информацию о расе Homo sapiens из Африки.



"Наши исследования каменных орудий периода раннего каменного века на юге Омана позволят наметить постепенное распространение доисторических поселений из Африки в Евразию, когда Аравия служила естественным миграционным коридором", — сказал Джеффри Роуз, руководитель полевых исследований в Дофар из Института Ронина в США.



"Наши результаты, подтвержденные четырьмя различными методами датирования, предоставят ценные данные для реконструкции климата и истории самой большой в мире песчаной пустыни. Природные условия также сформировали доисторические поселения, и мы пытаемся изучить адаптацию человека к изменению климата", — добавил руководитель экспедиции Роман Гарба из Института археологии CAS в Праге.

