Новое исследование объясняет свет и знакомые лица в предсмертных переживаниях

Согласно новому исследованию, опубликованному в понедельник, внезапный рост мозговой активности в момент остановки сердца может быть причиной того, что люди видят яркий белый свет во время предсмертных переживаний.



В исследовании , опубликованном в рецензируемом журнале Proceedings of the National Academy of Science , изучалась мозговая активность четырех умирающих пациентов.



От 10 до 20% людей, переживших околосмертный опыт, склонны описывать этот момент как яркий свет или говорить, что они видели мертвых близких среди других визуальных переживаний. Многие смотрят на это скептически, но новое исследование, возможно, нашло научное объяснение этому явлению.



Используя ЭЭГ, исследователи заметили, что остановка сердца или острая асфиксия приводят к высокому уровню гамма-активности в мозге как у людей, так и у животных. Мощность гаммы в мозге является индикатором сознания и, как правило, связана с интенсивным вниманием, решением проблем и другой деятельностью мозга, требующей силы разума.



В частности, активированные области мозга, которые ученые наблюдали у умирающих пациентов, аналогичны областям мозга, отвечающим за внутреннюю зрительную деятельность, такую как сновидения . Это могло бы объяснить яркий свет или лица близких. Хотя пациенты не видят, как эти образы на самом деле материализуются перед ними, они, по сути, видят их во сне, когда умирают.



У двух из четырех пациентов, наблюдавшихся в исследовании, наблюдалась повышенная мозговая активность , а у двух других - нет. Это может объяснить, почему только от 10 до 20% переживших клиническую смерть сообщают о визуальных переживаниях. Однако в исследовании не изучалось, что вызвало это явление у одних людей в большей степени, чем у других.



Доктор Джимо Борджигин, который руководил исследованием, сказал New Scientist, что если бы два пациента, у которых была повышенная мозговая активность, выжили, им “было бы что рассказать”.



“Как яркий опыт может возникнуть из дисфункционального мозга во время процесса умирания, является парадоксом нейробиологии, — сказал доктор Джордж Машур Daily Record. - Доктор Борджигин провел важное исследование, которое помогает пролить свет на основные нейрофизиологические механизмы”.



Ученые подчеркнули, что их выводы не были окончательными, поскольку они не могли спросить испытуемых, что они видели, когда была отмечена повышенная активность мозга.