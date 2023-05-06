



Новое исследование: Что вреднее для здоровья - сахар или жир

Споры о том, что вреднее для здоровья человека – жир или сахар, ведутся уже много лет. За прошедшие годы было проведено множество исследований, но теперь новое исследование пришло к следующему выводу: диета с низким содержанием жиров является лучшей. В конце 20-го и начале 21-го века жир обычно ассоциировался с сердечными заболеваниями и высоким уровнем холестерина , но недавние исследования показывают, что углеводы, которые в организме превращаются в сахара, также являются врагом здоровья.



Последнее исследование положило конец продолжающимся спорам, поскольку ученые обнаружили, что диета с низким содержанием жиров может ежегодно снижать риск смерти на 34%, в то время как диеты с низким содержанием углеводов увеличивают риск смерти до 38%. Исследование указало на важность поддержания здоровой диеты с меньшим количеством насыщенных жиров , чтобы предотвратить смертность, особенно среди людей среднего и пожилого возраста. В исследовании все результаты диеты с низким содержанием жиров были связаны со снижением общей смертности, что еще раз свидетельствует о замечательных преимуществах для здоровья от снижения содержания жиров в рационе.



Исследователи из Гарвардского университета в Кембридже, штат Массачусетс, и Тулейнского университета в Новом Орлеане, штат Луизиана, вместе с китайскими учеными собрали данные за 1990-е годы о 371 159 американцах в возрасте от 50 до 71 года на момент начала исследования. Используя исследование NIH-AARP “Питание и здоровье”, исследование 1995 года, в ходе которого начали измерять взаимосвязь между питанием и хроническими заболеваниями среди пожилых людей, они искали связи между питанием и долголетием.



В ходе опроса участников спросили, как часто они ели 124 различных продукта, и, используя эту информацию, исследователи подсчитали, как часто человек ел углеводы и жиры. Участники были разделены на группы: 20% из тех, кто ел наименьшее количество углеводов, были помещены в контрольную группу, по сравнению с 20%, чья диета содержала больше всего углеводов.



Затем их классифицировали как диету с низким содержанием жиров или углеводов как “здоровую” или “нездоровую” в зависимости от того, получали ли они пищу из высококачественных или “низкокачественных” источников. Например, тот, кто придерживается диеты с низким содержанием жиров и ест много нежирного мяса и овощей, будет придерживаться “здоровой” диеты, в то время как тот, кто ест рафинированный сахар и обработанные пищевые продукты, будет считаться придерживающимся “нездоровой” диеты.



Результаты исследования показали, что люди, придерживавшиеся диеты с низким содержанием жиров, независимо от того, здоровы они или нет, имели значительно меньшую вероятность преждевременной смерти по причинам, связанным со здоровьем, по сравнению с людьми, которые придерживались диеты с высоким содержанием жиров. Риск снизился на 21% у людей, которые придерживались любой диеты с низким содержанием жиров, а у тех, кто придерживался “нездоровой” диеты с низким содержанием жиров, риск умереть по причинам, связанным со здоровьем, по-прежнему был на 8% ниже, чем у тех, кто придерживался нездоровой диеты с высоким содержанием жиров.

