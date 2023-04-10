



Новейший израильский спутник-шпион отправил первые снимки

Министерство обороны сообщает, что новейший израильский спутник-шпион начал передавать свои первые снимки почти через две недели после запуска на орбиту.



"Примерно через две недели после успешного запуска спутника в космос инженерные команды... вчера вечером впервые включили радар с синтезированной апертурой спутника Ofek 13", - говорится в сообщении министерства.



"Первые спутниковые снимки, полученные на станции управления IAI, были отличного качества", — добавляет он.



Министерство не публикует копии этих первоначальных фотографий.



Спутник Ofek 13 был запущен 28 марта в рамках совместной операции космического департамента Министерства обороны и израильской аэрокосмической промышленности. По данным министерства, с момента запуска группы обеих организаций проводят проверки спутника, чтобы убедиться, что он работает правильно.

