



В Аргентине в горах обнаружен "портал в другое измерение"

Аргентинский фотограф Габи Чавес считает, что ему удалось запечатлеть неземное явление, вызвавшее восторг в социальных сетях. Некоторые люди стали называть его "порталом в альтернативное измерение", пишет The Mirror.



Мужчина фотографировал горнолыжный курорт Серро-Катедраль в Патагонии (юг Аргентины), когда ему удалось запечатлеть странное оптическое зрелище. Чавес опубликовал свое видео в Instagram, где оно вызвало большой интерес со стороны интернет-сообщества.



"Портал в другое измерение? Природа всегда удивляет, летят кристаллы снега, сквозь облако пробиваются солнечные лучи!" - подписал свой ролик фотограф.



На видео видно яркий овал, посреди лыжной трассы, - округлый луч света, непрозрачный по бокам и полупрозрачный в середине.



У этой необычной картины есть объяснение, и оно не связано с чудесным открытием многомерной реальности. Это явление известно как "субсолнце", которое при наблюдении сверху выглядит как светящееся пятно в облаках или тумане. Оно возникает в результате отражения солнечного света от облака ледяных кристаллов, взвешенных в атмосфере, и может быть замечено только сверху, причем непосредственно под солнцем. Данная оптическая иллюзия относится к семейству гало.



После того как Чавес выложил жуткое видео в Instagram, пользователи социальных сетей поделились своей реакцией на это явление. "Тебе пора вернуться туда, откуда ты пришел, друг", - написал в комментарии один из пользователей Instagram.