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Новая загадка для ученых: в раковых опухолях "прячется" грибок
06.10.2022 07:15 Ольга Белозерова

Новая загадка для ученых: в раковых опухолях "прячется" грибок

Две независимые команды ученых сделали открытие, касающееся раковых опухолей. Исследователи обнаружили, что в раковых опухолях "прячется" грибок. 

Об этом сообщает "НВ"

Первая команда, под руководством Лиан Нарунски-Хазиза из израильского Научного института Вейцмана, обнаружила ДНК грибковых клеток в опухолях 35 видов рака. Исследование было опубликовано в журнале Cell.

Ученые отмечают, что следы грибков есть не во всех опухолях. В некоторых их нет вовсе, а в других может быть огромное множество. 

Вторая команда ученых изучала опухоли ЖКТ, легких и молочных желез. В ходе исследований выяснилось, что каждый из этих видов рака переносит грибки вида Candida, Blastomyces и Malassezia соответственно. 

 

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