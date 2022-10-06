



Новая загадка для ученых: в раковых опухолях "прячется" грибок

Две независимые команды ученых сделали открытие, касающееся раковых опухолей. Исследователи обнаружили, что в раковых опухолях "прячется" грибок.



Об этом сообщает "НВ".



Первая команда, под руководством Лиан Нарунски-Хазиза из израильского Научного института Вейцмана, обнаружила ДНК грибковых клеток в опухолях 35 видов рака. Исследование было опубликовано в журнале Cell.



Ученые отмечают, что следы грибков есть не во всех опухолях. В некоторых их нет вовсе, а в других может быть огромное множество.



Вторая команда ученых изучала опухоли ЖКТ, легких и молочных желез. В ходе исследований выяснилось, что каждый из этих видов рака переносит грибки вида Candida, Blastomyces и Malassezia соответственно.



