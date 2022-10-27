



Новая угроза человечества: таяние ледников в Арктике вызовет пандемии

Следующая пандемия может прийти из Арктики. Глобальное потепление может высвободить вирусы, которые заморожены в ледниках Арктики. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Royal Society.



Отмечается, что ученые изучили почву и осадочные породы озера Хейзен, которое является самым большим озером на севере за полярным кругом.



Исследователи при помощи секвенирования обнаруженных ДНК и РНК пытались идентифицировать вирусы, которые там находятся.



"Из-за потока воды от тающих ледников риск возрастает. Это из-за изменения климата. Арктика может стать благодатной почвой для новых пандемий", - говорится в исследовании.



Более ранние исследования показали, что в результате таяния ледников могут выделяться разные патогены, паразиты и вирусы, которые могут оказаться среди животных и людей, что в свою очередь приведет к новым пандемиям.



Ученые из Китайской академии наук выяснили, как на мир может повлиять глобальное потепление. Оказалось, это принесет нам не только климатические изменения, но и ряд других более серьезных проблем. В ледниках, которые уже начали таять, ученые обнаружили около тысячи неизвестных бактерий, они могут вызвать новые болезни и даже эпидемии.



В результате возникла идея "заморозить" Северный и Южный полюса распылением диоксида серы, чтобы остановить таяние ледников. Однако план довольно противоречив, так как распыление диоксида серы повлечет за собой выброс миллионов тонн углекислого газа.