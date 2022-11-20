



Новая технология Техниона: “распечатай и выращивай” ткани для трансплантации

Технион разработал революционную технологию выращивания ткани для трансплантации путем печати ее в ванне с микрогелем в качестве поддерживающего материала.



В биопечати живые клетки встраиваются в биологические чернила и печатаются слой за слоем. Затем отпечатанная ткань подвергается росту, пока не будет готова.



Исследование, опубликованное в журнале Advanced Science, было проведено профессором Шуламит Левенберг факультета биомедицинской инженерии, а профессором Хавазелет Бьянко-Пелед факультета химической инженерии Вольфсона.



“Фаза роста ткани, то есть период между печатью и трансплантацией в орган-мишень, не менее важна”, – сообщает профессор Левенберг. “Это сложный период, когда печатные клетки делятся, мигрируют и выделяют свой внеклеточный матрикс и прикрепляются друг к другу для создания ткани. Одна из проблем заключается в том, что в этом сложном процессе ткани имеют тенденцию к деформации и сжатию в бесконтрольным образом”.



Исследователи разработали методы предотвращения неравномерной усадки отпечатанной ткани после печати. Решение было найдено путем изменения среды, в которой ткань печатается и выращивается.



Новая концепция основана на использовании микрогеля из красных водорослей CarGrow в качестве вспомогательного материала. Процесс обеспечивает надежное и контролируемое производство функциональной ткани желаемого размера и формы. Поскольку этот материал прозрачен, ученые могут наблюдать за развитием ткани.