



Новая технология дает доступ к практически безграничному запасу пресной воды

На планете Земля не хватает пресной воды, и ожидается, что в ближайшие годы эта проблема будет только усугубляться.



Повторное использование и экономия воды не могут удовлетворить растущий спрос. Ученые продолжают поиск новых источников этой жизненно необходимой жидкости.



Одним из неиспользованных в настоящее время источников является водяной пар над океанами, запасы которого практически безграничны. В новом исследовании показано, как можно использовать структуры сбора для преобразования этого пара в питьевую воду.



Инженер-строитель и эколог Правин Кумар из университета Иллинойса Урбана-Шампейн считает, что недавно предложенный метод может сделать это в больших масштабах.



Имея около 210 метров в ширину и 100 метров в высоту — примерно как размер большого круизного лайнера — предлагаемая конструкция имитирует естественный круговорот воды: она транспортирует, конденсирует и собирает воду.



Влажный воздух будет транспортироваться над поверхностью океана к ближайшему берегу, где системы охлаждения смогут конденсировать водяной пар в жидкость. По словам команды, все это будет работать на возобновляемой энергии ветра или солнца.



Хотя исследователи не предоставили подробностей своей конструкции, они подсчитали количество извлекаемой влаги на 14 исследовательских участках по всему миру. Всего одна из этих установок потенциально могла бы удовлетворить среднесуточные потребности в питьевой воде около 500 000 человек.

Это может стать огромным дополнением к опреснительным установкам, которые уже работают во многих местах по всему миру.



В рамках своего исследования исследователи также рассмотрели потенциальные последствия изменения климата и засушливые районы, но пришли к выводу, что их система все равно будет устойчивой, даже когда мир потеплеет.



Климатические прогнозы показывают, что поток пара в океане со временем будет только увеличиваться, обеспечивая еще больше запасов пресной воды. Идея, которую предлагает команда исследователей, будет осуществима в условиях изменения климата.

