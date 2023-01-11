



Разработана концепция путешествий с передвижением пассажиров без пересадок

Американские стартапы Node Air и JetX разработали общую концепцию смешанных пассажирских перевозок с перелетом, где пассажирам не нужно никуда пересаживаться. Идея предполагает модульный подход. Концепция масштабируется не только для нужд человека, но и для бизнеса, включая сферы обслуживания и другие направления. Она предлагает совершенно новый и удобный способ передвижения по земле и воздуху.



Пассажиры садятся в стандартный модуль. Их забирает колесное шасси, которое в специально отведенных для этого местах передает пассажирский модуль воздушному шасси. По прибытии на место проходит обратная процедура. Таким образом разработчики намерены обойти главное неудобство, связанное с перелетами, – поездку в аэропорт и ожидание посадки и такую же процедуру по прилету, только в обратной последовательности. Модульное решение позволит пассажирам путешествовать от двери к двери без посещения аэропорта и всех сопутствующих расходов.



Разрабатывать идею начала компания Node Air. На днях она заключила соглашение с компанией JetX для совместной проработки проекта. В активе JetX есть оригинальное решение по электрической силовой установке со сменным вектором тяги.