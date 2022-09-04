



Новая британская подлодка может обогнуть земной шар не всплывая на поверхность

ВМФ Великобритании получила новую многоцелевую атомную подлодку Anson, которая предназначена для уничтожения вражеских кораблей и подлодок, сбора разведывательных данных и защиты других кораблей Королевского флота как над, так и под водой.



Как сообщает Daily Mail, это самая совершенная в мире ударная подлодка, способная поражать наземные цели на расстоянии до 1600 километров. Anson вооружен 38 торпедами Spearfish и крылатыми ракетами Tomahawk Block V. стоимость подложки оценивается в 1,3 миллиарда фунтов стерлингов.



Его основные характеристики: водоизмещение – 7400 тонн, длина корпуса – 97 метров, экипаж – 98 человек. Скорость под водой – более 30 узлов. Рабочая глубина погружения – 300 метров.



Благодаря бортовому ядерному реактору Rolls Royce эта подлодка не нуждается в дозаправке в течение 25-летнего срока службы. Поскольку он также может очищать воду и воздух, время пребывания под водой ограничивается только количеством пищи на борту, то есть Anson способен обогнуть земной шар, не всплывая на поверхность.