



Новая 3D-карта Млечного Пути раскрывает подробности о форме Галактики

В недавней статье группа из Астрономической обсерватории Варшавского университета AstroW использовала 66 000 звезд, чтобы проследить форму Млечного Пути, что дало интересные результаты.



Патрик Иванек, астроном из AstroUW, возглавил исследовательскую группу. Ради исследования команда изучила данные о 65 981 звезде типа Мира, наблюдаемых в ходе эксперимента OGLE, проводимого в Варшавском университете.



Проект OGLE является одним из крупнейших в мире исследований неба. Это долгосрочный обзор неба, в ходе которого отслеживается яркость около двух миллиардов звезд Млечного Пути и Магеллановых Облаков. Обзор OGLE внес значительный вклад в изучение широкого спектра астрономических явлений, структуру и эволюцию Млечного Пути и Магеллановых Облаков.



Для своего исследования команда использовала 65 981 звезду, нанесенную на карту OGLE, которые попадают в категорию переменных мира. Так они смогли создать подробную трехмерную карту нашей галактики, состоящую из звезд молодого и среднего возраста.



“Основываясь на выборке из 66 000 переменных мира, мы измерили и подтвердили угол галактической перемычки и показали, что X-образная структура в центре Галактики существует”, – сообщает Иванек. “Это означает, что звезды образуют в Галактике разные структуры. В предидущем исследовании мы использовали наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне для точного измерения расстояний до звезд Мира, но на этот раз мы сосредоточились в основном на галактическом центре, где преобладают Миры”.



Это, по словам Иванека, открывает возможности для будущих исследований, основанных на ИИ: “Наша огромная коллекция переменных Мира, благодаря своей чистоте и полноте, может быть использована для обучения алгоритмов ИИ для автоматической классификации переменных звезд в будущих обзорах неба, проводимых с помощью больших телескопов”.