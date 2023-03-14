



Новая нанокраска без пигментов защищает от жары и от холода

По словам ученых из Университета Центральной Флориды, создавших инновационную краску, плазмонная краска предназначена для сохранения тепла в более холодных регионах и защиты от него снаружи в более жарких регионах мира, чем традиционная краска для зданий.



Новое исследование, опубликованное в рецензируемом журнале ScienceAdvances, сообщает, что вместо пигмента краска использует “наноразмерные структурные соединения алюминия и оксида алюминия” для создания цвета.



Обычно краски имеют пигменты, которые зависят от поглощения света молекулой для создания цвета. Когда свет не поглощается, он отражается обратно и воспринимается человеческим глазом как цвет. Беспигментная краска зависит от поглощения света, а также отражения и рассеяния геометрического расположения ее наноструктур для создания широкого спектра цветов.



В то время для покраски Боинга 747 потребовалось бы 450 кг традиционной краски, только плазмонной краски для этого понадобилось бы менее полутора килограмм. Еще одним преимуществом новой краски является то, что она более экологична, чем пигментированные смеси, поскольку содержит только металл и его оксиды.



Плазмонная краска также поглощает меньше тепла. Согласно исследованию, во время тестирования поверхности имели температуру 0 градусов по сравнению с традиционными красками. Разница температур может привести к снижению потребности в кондиционировании воздуха внутри здания, а также к снижению долгосрочного энергопотребления и выбросов углерода.

