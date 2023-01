Ношение носков на ночь помогает уснуть – исследования

Исследования, опубликованные за последние десятилетия, показывают, что надевать носки перед сном полезно – это может значительно улучшить общее качество сна.



Исследование 2018 года, опубликованное в Journal of Physiological Anthropology, показало, что ношение носков в течение 7 часов перед сном помогает испытуемым быстрее засыпать и сохранять спокойный сон в течение ночи.



Исследование 2000 года, опубликованное в Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science, также показало, что ванночки для ног в теплой воде зимой способствуют быстрому засыпанию.



Все эти исследования подтверждают, что сохранение ног в тепле может улучшить качество сна из-за вазодилатации – расширения кровеносных сосудов, вызванное нагреванием тела. Этого можно добиться разными способами – надев носки, приняв теплую ванну или используя грелку.



Выяснилось, что расширение сосудов дистальных участков кожи, таких как руки и ноги, является лучшим показателем готовности организма ко сну. Согревание стоп приводит к расширению сосудов, которое, в свою очередь, ведет к потере тепла. Именно эта потеря тепла и связана с наступлением сна.



Чтобы воспользоваться преимуществами вазодилатации для сна, нужно засыпать в прохладной комнате. Если в помещении слишком тепло, разницы температур будет недостаточно, чтобы обеспечить необходимые потери тепла, необходимые для засыпания.