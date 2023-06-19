



Норвежские "Леопарды" получили израильскую систему активной защиты

Норвежские танки Leopard оснастили мощной системой активной защиты Trophy от израильского оборонного концерна Rafael.



По данным BulgarianMilitary.com, армия Норвегии имеет на своем вооружении 54 современных основных боевых танков Leopard 2.



Удачную покупку осуществило Норвежское агентство NDMA. Усовершенствованные танки получили название Leopard 2 A8 NOR. Они могут похвастаться некоторыми дополнительными нововведениями, которых еще нет в немецкой версии A8.



Одним из заметных дополнений является интеграция передовой норвежской системы ICS/CORTEX, и, конечно же, израильской Trophy, которая предназначена для защиты от входящих угроз, таких как противотанковые ракеты, реактивные снаряды и прочее.



Система израильского оборонного концерна имеет специальный детектор, который определяет, откуда ведется огонь. После этого бортовой компьютер вычисляет траекторию полета боеприпаса и дает команду уничтожения угрозы на подлете.

