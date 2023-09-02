



Нобелевскую премию вручат без РФ, Беларуси и Ирана - из-за военных преступлений

Нобелевский фонд (Nobelstiftelsen) решил отозвать приглашения на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме послам РФ, Беларуси и Ирана.



"…Мы считаем важным и правильным как можно шире распространять ценности и идеи, за которые выступает Нобелевская премия. Например, в прошлом году, когда премия мира была присуждена борцам за права человека из РФ и Беларуси, а также украинцам, которые занимаются документированием российских военных преступлений…", - сказано в тексте заявления.



"Мы признаем острую реакцию в Швеции, которая полностью омрачила это сообщение. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из обычной практики - не приглашать послов РФ, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. Как и прежде, все послы будут приглашены на церемонию в Осло", - подчеркивают в Фонде.



Напомним, что ранее Нобелевский фонд на своем сайте объявил о намерении пригласить дипломатов всех государств, аккредитованных в Швеции – на банкет по случаю вручения Нобелевских премий в этом году в Стокгольме. В украинском МИДе осудили решение Нобелевского фонда пригласить российских и белорусских послов на церемонию по случаю вручения Нобелевских премий, несмотря на развязанную против Украины войну.