Нобелевскую премию по медицине вручили за изучение эволюции человека

Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2022 получил шведский ученый Сванте Паабо (Пэбу) за открытия в области генома вымерших гоминини и эволюции человека.



Об этом сообщается на официальном сайте премии.



Сванте Паабо удалось впервые секвенировать геном неандертальца и обнаружить новый вид вымерших людей - денисовского человека. Оба представителя рода Homo принадлежат к трибе гоминини - человекообразных приматов.



Исследования ученого стали основой для нового направления в науке под названием "палеогеномика".





