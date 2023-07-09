



Нобелевская премия оказывает негативный эффект на продуктивность ученых

Анализируя данные о лауреатах Нобелевской премии с 1950 по 2009 год, исследователи из Стэнфордского университета в Калифорнии и университета Ватерлоо в Канаде обнаружили печальную тенденцию. Об этом пишет ScienceAlert.



Ученые приняли во внимание три показателя – количество опубликованных работ, новизну идей в этих работах и количество цитирований в других статьях. Выяснилось, что лауреаты Нобелевской премии, как правило, сокращают объемы своих исследований после получения престижной награды. Это показывает, что ученым для сохранения продуктивности и актуальности не так уж полезно получать награду.





Исследователи сравнили эти данные с данными людей аналогичного возраста, которые получили премию Ласкера, другую авторитетную премию в области медицины. Было проведено сравнение, чтобы минимизировать риск влияния возраста на результаты. Нобелевские премии чаще присуждаются на позднем этапе карьеры, когда люди, как ожидается, будут работать меньше.



По всем трем показателям лауреаты Нобелевской премии имели более высокие показатели, чем лауреаты премии Ласкера, до получения премии. После этого тенденция меняется. После получения Нобелевской премии ученые опускаются до того же уровня или даже ниже, чем получившие премию Ласкера.



“Эти понижения могут отражать отвлекающие эффекты премии, изменение стимулов или принципиально другие карьерные дуги для медицинских деятелей, получивших Нобелевскую премию”, – пишут исследователи в своей работе.



У лауреатов премии Ласкера также наблюдалось снижение производительности после официального признания, но не такое сильное, как у получивших Нобелевскую премию. В среднем в течение 10 лет после победы обладатели премии Ласкера публиковали на одно исследование в год больше, чем нобелевские лауреаты.



Хотя анализ данных недостаточно детальный, чтобы доказать причинно-следственную связь, он показывает интересную закономерность. Это, конечно, не означает, что лауреаты Нобелевской премии расслабились, потому что получили высшую награду и дальше нет других вершин, которых следовало бы достичь, но ученые видят необходимость в дискуссии о том, как изменяется статус лауреатов и какое влияние это имеет на исследование.



Нобелевская премия, основанная Альфредом Нобелем и впервые врученная в 1901 году, несомненно повышает престиж науки и поощряет молодых ученых. Вопрос, который здесь поднимается, заключается в том, может ли это привести к упадку инновационных, высококачественных исследований. Это очень сложная тема, не в последнюю очередь потому, что трудно поддается оценке. Теперь ученые хотят изучить вопрос получения наград на более ранних этапах карьеры.