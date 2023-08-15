



Netflix запустил стриминг видеоигр на телевизорах и компьютерах

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix Inc. приступает к тестированию системы стриминга видеоигр на телевизорах и персональных компьютерах (ПК).



Как отмечается в пресс-релизе компании, на данный момент функция доступна небольшому числу пользователей в Канаде и Великобритании, и работает только на телевизионных устройствах. Однако, в течение следующих несколько недель эта функция также будет реализована и на ПК.



Известно, что участники тестирования смогут опробовать новые возможности в двух играх: Oxenfree от Night School Studio, игровой студии Netflix, и Molehew's Mining Adventure.



"При трансляции игр по телевизору пользователи будут использовать в качестве контроллера смартфон, а облачный гейминг на ПК, через сайт Netflix, возможен с помощью клавиатуры и мыши", - говорится в релизе.



Среди устройств, поддерживающих нововведение, - потоковые медиаплееры Amazon Fire TV и Chromecast от Google TV, а также телевизоры LG, Samsung Smart TV, Roku, Nvidia Shield TV и Onn от Walmart. Со временем этот список будет пополняться, отмечается в публикации Netflix.