Netflix тестирует расширение сервиса игр на телевизоры

Компания Netflix Inc. работает над тем, чтобы впервые вывести свой сервис видеоигр на телевизоры, выходя за рамки смартфонов и планшетов, что свидетельствует о ее растущих амбициях, пишет Bloomberg.



"Код, скрытый в приложении Netflix, содержит ссылки на игры, которые можно играть на телевизорах, что свидетельствует о том, что такой план в процессе реализации. В коде также упоминается использование телефонов в качестве контроллеров для видеоигр", - пишет агентство.



"Для игры на телевизоре нужен контроллер. Вы хотите использовать этот телефон как игровой контроллер?" - говорится в одной из строк. Код обнаружил разработчик приложений Стив Мозер, который поделился своими находками с Bloomberg News.



"Идея состоит в том, чтобы дополнить сериалы и фильмы Netflix и помочь удержать клиентов, поскольку компания повышает цены на подписку. Ранее Netflix уже заявлял, что хочет перенести игры на дополнительные устройства и работает над созданием более масштабного облачного игрового сервиса, но не называл конкретных сроков", - пишет агентство.



Представитель Netflix отказался от комментариев.



Расширение предложения на телевизоры стало бы ключевой вехой, добавляет Bloomberg. Сейчас Netflix встроен во многие смарт-телевизоры и доступен на ряде платформ, в том числе на платформах Apple, Amazon.com Inc. и Google Alphabet Inc.



План Netflix со временем запустить облачный игровой сервис потенциально позволит пользователям транслировать игры через Интернет, не устанавливая их на устройства. Такой подход позволил бы расширить ассортимент игр и превратил бы Netflix в конкурента таких компаний, как Microsoft Corp. и даже поставщиков необлачных игровых услуг, таких как Apple Arcade.