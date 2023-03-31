



Netflix позволит с помощью iPhone управлять играми на телевизоре

Netflix работает над функцией, которая позволит использовать iPhone для управления играми на телевизоре – то есть играть можно будет не только на телефоне. Об этом сообщает The Verge.



Netflix заявил, что хочет сделать свои игры “воспроизводимыми на любом устройстве, которое у вас есть”, и возможность использовать iPhone, чтобы играть в телевизионные игры, может быть одним из способов.



Netflix впервые запустил сервис мобильных игр в конце 2021 года. В начале этого года сервис уже выпустил 55 игр и еще 40 должны выйти до конца года. Пока в них можно играть только на устройствах iOS и Android – они недоступны на телевизорах или ноутбуках.



После того, как компания впервые объявила в 2022 году, что "серьезно изучает" проект, теперь Netflix ведет работу над сервисом облачных игр.

В сентябре 2022 года Netflix открыл свою первую полностью игровую студию для создания видеоигр “мирового уровня”. Ранее компания приобрела игровые студии Next Games, Night School Studio и Boss Fight Entertainment. В прошлом году Netflix запустил раздел видеоигр Netflix Games в своем приложении. Впоследствии на Android и iOS начали выходить мобильные игры.