



“Нет причин, по которым мы не могли бы прожить 200 лет”



Чуть более 15 лет назад ученые Киотского университета в Японии совершили уникальное открытие. Добавив всего четыре белка в клетки кожи через две недели они заметили, что некоторые клетки омолодились и превратились в стволовые, почти идентичные тем, которые обнаруживаются у однодневного эмбриона.



Теперь ряд биотехнологических компаний и исследовательских лабораторий говорят о возможности разработки беспрецедентной новой технологии для омоложения с помощью контролируемых доз перепрограммирующих белков.



Один из ключевых пропагандистов этой идеи, Ричард Клаузнер, организатор и главный научный сотрудник Altos Labs, выступил в июне на ретрите в Сан-Диего и продемонстрировал данные неопубликованных экспериментов, в результате которых больные мыши становились здоровыми.

Клаузнер предлагал “медицинское омоложение” – способ взять старых животных и сделать их “молодыми”.



Это возможно с помощью сброса эпигенома – химических меток на ДНК, которые контролируют, какие гены включены или выключены в клетке. С возрастом некоторые из этих маркеров принимают неправильное положение. Перепрограммирование – это технология, которая может вернуть их обратно. Однако,есть риски и опасных изменений, вплоть до возникновения раковых образований.



Во время своего выступления Клаузнер показал слайды, в которых утверждалось, что толстые мыши вылечились от диабета после лечения, а другие смогли пережить обычные смертельные дозы обезболивающих – и все благодаря здоровой дозе медицинского омоложения.



“Мы думаем, что можем повернуть время вспять”, — сказал ученый аудитории.



Дэвид Синклер, руководитель лаборатории, исследующей старение при Гарвардском университете, говорит, что эта технология может позволить людям жить намного дольше, чем сегодня. “Я предсказываю, что однажды станет нормальным пойти к врачу и получить рецепт на лекарство, которое вернет вас на десятилетие назад. Нет причин, по которым мы не могли бы прожить 200 лет”, – сказал Синклер на том же мероприятии.