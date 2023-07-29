



Nestlé создала технологию, которая снижает сахар в продуктах на 30%

Компания Nestlé разработала технологию, которая с помощью ферментации уменьшает содержание сахара, не меняя при этом вкус продуктов.



“Уменьшение сахара в нашей продукции остается главным приоритетом. Эта новая технология является настоящим прорывом, поскольку мы можем уменьшить его содержание без добавления подсластителей, сохраняя превосходный вкус, и все это при минимальном увеличении расходов”, – сказал главный технический директор Nestlé Стефан Палзар.



По данным компании, технология также позволяет уменьшать уровень лактозы.



Отмечается, что ферментативный процесс может уменьшить на 30% сахара, который присутствует в сырьевых продуктах, таких как солод, молоко и фруктовые соки.



Сейчас Nestlé изучает возможности расширения применения инновации.