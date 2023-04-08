



Неожиданный вывод ученых об употреблении наркотиков древними людьми

В Испании древние люди могли употреблять галлюциногены еще три тысячи лет назад.



По данным ВВС, такие доказательства нашли ученые в пещере на острове Менорка в Средиземном море.



Это место использовалось древними людьми для проведения ритуалов. В ходе исследования были найдены образцы волос в потайном помещении пещеры Эс Каррич, где находилось порядка 200 могил. По версии археологов, захоронения там проводились в течение 600 лет, то есть, до 800 года до н.э.



Результаты анализов, проведенных на волосах, показали, что древние люди употребляли наркотики растительного происхождения, что является самым свидетельством этого в Европе.



По мнению ученых, найденные в потайном уголке пещеры волосы могли принадлежать шаманам, которые проводили ритуалы захоронения. Они употребляли такие сильные психоактивные вещества, как атропин, скополамин и эфедрин.