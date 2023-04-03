



Neo QLED от Samsung – новый эталон изображения

Прошли времена, когда зрителю приходилось сидеть у экрана ТВ, чтобы разглядеть детали изображения. Сейчас телевизоры с большим экраном пользуются успехом не только у киноманов — они стали более доступными и поэтому популярными среди широкого круга пользователей.



По мере увеличения размера домашних телевизоров менялись и применяемые в них технологии. Результатом стала улучшенная детализация и качество изображения.



Neo QLED 4K



Телевизоры Samsung Neo QLED находятся в авангарде развития технологий премиум-экранов. Именно во флагманских продуктах используются ультрасовременные решения — светодиодная подсветка Mini LED и экран на квантовых точках (Quantum dot), которые обеспечивают превосходную контрастность, а также естественную и точную цветопередачу. Исключительно высокое качество изображения Neo QLED телевизоров особенно важно на большом экране.



В телевизоре Neo QLED 4K 98QN100B с огромным экраном 98 дюймов используется технология сверхточного управления яркостью подсветки Quantum Matrix. В ее основе лежит инновационная матрица с большим количеством квантовых мини-светодиодов (Quantum Mini LED). Благодаря более широкой гамме цветовых тонов и высокой контрастности, зрители могут рассмотреть каждую деталь изображения даже в самых темных сценах. Мощный процессор анализирует и корректирует тончайшие нюансы изменения света и цвета, чтобы обеспечить высочайшее качество изображения в каждом кадре.







Благодаря передовым техническим характеристикам этот телевизор идеально подходит для видеоигр и просмотра любимых фильмов и программ. Поэтому отраслевые эксперты дают исключительно положительные отзывы о высоком качестве экрана. Так, например, IMAX высоко оценила производительность 98-дюймового телевизора Neo QLED 4K, способного обеспечить отличную точность картинки при использовании его в качестве эталонного монитора.



«После калибровки и тестирования новой модели ТВ мы отметили, что качество изображения максимально соответствует нашему эталонному мастеринговому монитору, который мы используем для обработки изображения в постпродакшне, — поделился Брюс Маркоу (Bruce Markoe), старший вице-президент и руководитель отдела постпродакшна в IMAX Corporation. — Мы видим преимущества использования больших высококачественных экранов при изготовлении мастер-копий контента IMAX Enhanced (версия с улучшенным качеством изображения). Наличие экрана большого размера с высоким качеством изображения позволяет более эффективно применять нашу технологию DMR в процессе мастеринга».







▲ Брюс Маркоу, старший вице-президент и глава отдела постпродакшна в IMAX Corporation



Эталонный монитор — это специализированное устройство отображения, используемое для цветокоррекции в постпродакшне. Эталонные мониторы обеспечивают точное воспроизведение цветов и сверхчеткое изображение, чтобы специалисты могли гарантировать максимально качественный результат.

При производстве фильмов IMAX используются камеры с разрешением до 16K для наиболее ярких впечатлений от просмотра. Такие камеры обеспечивают более четкое и максимально приближенное к замыслу создателей изображение.



Neo QLED 8K

Благодаря самому современному разрешению 8K и еще более качественному изображению, наиболее передовыми телевизорами на текущий момент являются Samsung Neo QLED 8K. Ультрасовременные нейронные сети масштабирования изображения, работающие на базе процессора Neo Quantum 8K, обеспечивают воспроизведение любого контента с максимальной точностью и безупречным качеством.

Платформы потокового видео все чаще используют контент, оптимизированный для соотношения сторон экрана 1,9:1 с целью создания эффекта погружения. Поэтому телевизор с разрешением 8K и превосходным качеством изображения — отличный способ организовать у себя дома медиасистему, которая будет актуальна и в будущем.



Со временем тенденция к приобретению устройств большего размера не только сохранится, но и усилится в связи с появлением более разнообразного контента, улучшенных функций и расширенных возможностей телевизоров. По данным Omdia, ожидается, что рынок телевизоров с диагональю более 80 дюймов вырастет более чем на 24% — с 2,8 млн устройств в 2022 году до 3,5 млн устройств в 2023.

Компания Samsung сохраняет лидирующие позиции на рынке телевизоров вот уже 17 лет. В 2022 году Samsung продала 9,65 млн телевизоров премиум-класса серий Neo QLED и QLED, достигнув совокупного объема продаж 35 млн штук с момента запуска QLED ТВ в 2017 году.



Кроме того, в 2022 году компания заняла лидирующее положение на рынке телевизоров с большим экраном, ее доля на рынке телевизоров с диагональю более 75 и 80 дюймов составила 36,1% и 42,9% соответственно.



«Качество изображения особенно важно на больших экранах с диагональю более 75 дюймов. Мы верим, что за ними будущее индустрии домашних развлечений, — заметил Сокву Ён (Seokwoo Yong), исполнительный вице-президент и руководитель группы исследований и разработок подразделения визуальных дисплеев компании Samsung Electronics. — По мере того, как пользователям становится доступно все больше контента и функций, телевизоры Neo QLED 8K и 4K обеспечивают просмотр этого контента в непревзойденном качестве».



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