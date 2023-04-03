



Немедикаментозная терапия также может лечить тревогу – израильское исследование

Новое клиническое исследование, проведенное в Тель-Авивском университете (TAU), продемонстрировало эффективную технологическую альтернативу психиатрическим лекарствам для людей с социальным беспокойством. Новаторское исследование показало, что терапия "взгляд-контингент-музыка-вознаграждение" (GC-MART) столь же эффективна в лечении социального тревожного расстройства, как и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), класс препаратов, включающий Прозак, Ципралекс и Велбутрин, а также многие другие.



Исследование показало, что лечение, разработанное в TAU, облегчило симптомы примерно у половины участвующих пациентов. Оно проводилось под руководством профессора Яира Бар-Хаима, директора Адлеровского центра детского развития и психопатологии ТАУ и Национального центра травматического стресса и устойчивости. Результаты были опубликованы в Американском журнале психиатрии.



“От 4% до 12% населения разовьют социальное тревожное расстройство на каком-то этапе своей жизни, — сказал Бар-Хайм. - Довольно часто люди с этим расстройством избегают социальных ситуаций за счет тяжелой межличностной, профессиональной и экономической цены. В настоящее время психиатрия и психология предлагают пациентам два вида лечения: препараты СИОЗС, такие как Ципралекс, и когнитивно-поведенческую терапию (КПТ)”.



КПТ требует от 12 до 20 сеансов с квалифицированным клиническим психологом, социальным работником или другим квалифицированным специалистом, во время которых симптомы уменьшаются за счет постепенного выявления причин беспокойства. Хотя когнитивно-поведенческая терапия эффективна, она представляет собой комплексное лечение, требующее присутствия высококвалифицированного терапевта и того, чтобы пациенты столкнулись со своими самыми глубокими страхами — требование, которое часто приводит к тому, что пациенты бросают лечение.



”Поскольку когнитивно-поведенческая терапия требовательна, дорога и недоступна, многие пациенты обращаются к лекарствам”, — сказал Бар-Хейм.



Израильские ученые разработали третий вариант, который является быстрым и простым в использовании и, по-видимому, не менее эффективным, чем психиатрические препараты. Поскольку лечение очень удобно для пациента, следует ожидать гораздо более низкого показателя отсева.



В клиническом испытании 105 взрослых израильтян с социальным тревожным расстройством были разделены на три группы: одна группа лечилась препаратами СИОЗС, в данном случае Ципралексом; вторая группа, получавшая GC-MART; и контрольная группа. После 10 тридцатиминутных тренировок около 50% пациентов, получавших новую терапию, продемонстрировали значительное улучшение симптомов — результат, аналогичный результату, полученному у пациентов, принимавших Ципралекс.



“Терапия, которую мы разработали, основана на отслеживании взгляда в сочетании с музыкальным вознаграждением, — объяснил Бар-Хайм. - Пациенты выбирают музыку, которую они хотели бы услышать — израильскую, классическую, хип-хоп и многое другое — и им показывают симуляцию толпы на экране компьютера. Обычно люди с социальным тревожным расстройством склонны зацикливаться на хмуром или угрожающем выражении лица, быстро замечая их и не в силах отвести взгляд. Следовательно, они часто интерпретируют толпу или социальные ситуации как враждебные, негативные или критические”.



С другой стороны, люди без социального тревожного расстройства предпочитают сосредотачиваться на позитивных или нейтральных лицах в толпе. В новой терапии музыка, выбранная пациентом, обеспечивает положительную обратную связь для ”нормального” сосредоточения внимания на выражениях лица в толпе, представленной на экране. Постепенно, путем обучения, нормализуется рассеянное внимание больного, симптомы отступают.



