Немцы отработают стрельбу на "российских танках"

Вооруженные силы Германии получили полноразмерные макеты российских танков.

Роботизированные макеты разработала австралийская компания GaardTech.

"GaardTech развернула первые роботизированные транспортные средства в Бундесвер для испытаний и боевой стрельбы в Германии", - сказано в заявлении компании.

GaardTech has deployed the first Robotic Enemy Vehicles to the @Bundeswehr (German Federal Armed Forces) for testing and live fire employment in Germany 🇩🇪



Realistic enemy forces, which stimulate sensor systems and enable the training on smart turrets are a must. pic.twitter.com/ww3ZXm67IS