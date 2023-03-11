



Некоторые звезды поглощают и выплевывают планеты

Как бы трагично это ни звучало, поглощение планетарного объекта его звездным родителем — обычный сценарий во всей Вселенной . Но это не должно заканчиваться гибелью, пишет Inverse.



Команда астрофизиков использовала компьютерное моделирование, чтобы обнаружить, что планеты могут не только выживать, когда их пожирает звезда, но и управлять своей будущей эволюцией.



Модели формирования планетных систем показали, что многие планеты часто в конечном итоге поглощаются своей родительской звездой. Это просто вопрос орбитальной динамики.



Случайные взаимодействия между вновь формирующимися планетами и протопланетным диском, окружающим молодую звезду, могут привести планеты к хаотическим траекториям. Некоторые из этих траекторий вообще вытесняют планету из системы, в то время как другие траектории отбрасывают их к звезде.



Еще один шанс на поглощение возникает ближе к концу жизни звезды, когда она становится красным гигантом. Это тоже влияет на гравитационную динамику системы и может отправить некоторые крупные планеты в атмосферу их родительской звезды.



Но удивительно, что планета не всегда умирает, когда это происходит.



Команда астрофизиков, используя компьютерное моделирование внутренней части звезды, отслеживая эволюцию и судьбу различных планет, которые могут попасть в нее, изучалиа планеты различной массы, а также коричневые карлики. Их симуляции подтверждают идею о том, что планеты могут пережить поглощение.



Например, в некоторых случаях планета может жить тысячи лет, вращаясь вокруг центра звезды в пределах ее атмосферы. Это орбитальное действие может отбрасывать материал от звезды, истончая внешние края атмосферы. В других случаях обмен орбитальной энергией повышает температуру звездной атмосферы, из-за чего она кажется намного ярче, чем обычно.



Но чтобы пережить поглощение, сама планета должна быть относительно большой, по крайней мере, с массой Юпитера. Маленькие планеты, такие как Земля, не могут долго существовать в таких условиях. Но если планета достаточно велика и в зависимости от точной эволюции, планета может пережить свой проход через звезду и, по сути, ускорить эволюцию звезды, чтобы она быстро закончила свою жизнь, освободив планету из ее смертоносных объятий.



