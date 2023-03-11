Новости » Наука и Технологии
Некоторые звезды поглощают и выплевывают планеты
11.03.2023 18:20 Ирина Демьянова

Некоторые звезды поглощают и выплевывают планеты

Как бы трагично это ни звучало, поглощение планетарного объекта его звездным родителем — обычный сценарий во всей Вселенной . Но это не должно заканчиваться гибелью, пишет Inverse.

Команда астрофизиков использовала компьютерное моделирование, чтобы обнаружить, что планеты могут не только выживать, когда их пожирает звезда, но и управлять своей будущей эволюцией.

Модели формирования планетных систем показали, что многие планеты часто в конечном итоге поглощаются своей родительской звездой. Это просто вопрос орбитальной динамики.

Случайные взаимодействия между вновь формирующимися планетами и протопланетным диском, окружающим молодую звезду, могут привести планеты к хаотическим траекториям. Некоторые из этих траекторий вообще вытесняют планету из системы, в то время как другие траектории отбрасывают их к звезде.

Еще один шанс на поглощение возникает ближе к концу жизни звезды, когда она становится красным гигантом. Это тоже влияет на гравитационную динамику системы и может отправить некоторые крупные планеты в атмосферу их родительской звезды.

Но удивительно, что планета не всегда умирает, когда это происходит. 

Команда астрофизиков, используя компьютерное моделирование внутренней части звезды, отслеживая эволюцию и судьбу различных планет, которые могут попасть в нее, изучалиа планеты различной массы, а также коричневые карлики. Их симуляции подтверждают идею о том, что планеты могут пережить поглощение.

Например, в некоторых случаях планета может жить тысячи лет, вращаясь вокруг центра звезды в пределах ее атмосферы. Это орбитальное действие может отбрасывать материал от звезды, истончая внешние края атмосферы. В других случаях обмен орбитальной энергией повышает температуру звездной атмосферы, из-за чего она кажется намного ярче, чем обычно.

Но чтобы пережить поглощение, сама планета должна быть относительно большой, по крайней мере, с массой Юпитера. Маленькие планеты, такие как Земля, не могут долго существовать в таких условиях. Но если планета достаточно велика и в зависимости от точной эволюции, планета может пережить свой проход через звезду и, по сути, ускорить эволюцию звезды, чтобы она быстро закончила свою жизнь, освободив планету из ее смертоносных объятий.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы