



Нейросеть "Жириновский": В России создадут “аналог” ChatGPT

В России планируют создать "политический алгоритм" под названием "Жириновский", которая сможет генерировать ответы на разные вопросы на основании выступлений покойного политика Владимира Жириновского. Об этом сообщил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.



В годовщину смерти своего бывшего лидера Либерально-демократическая партия России ЛДПР заявила о намерении создать "политический алгоритм" под названием "Жириновский" при помощи искусственного интеллекта.



Глава партии и депутат Госдумы Леонид Слуцкий написал, что Жириновский – "патриот, пророк, учитель", который "был трибуном от Бога". ЛДПР решила создать при Университете мировых цивилизаций исследовательский Институт для изучения наследия Владимира Жириновского.



"Будут оцифрованы все его научные труды, выступления, письма, комментарии. При помощи искусственного интеллекта мы создаем первый в мире политический алгоритм "Жириновский". К разработке будут привлечены ведущие отечественные специалисты”, – сообщил глава партии. “Нейросеть получит доступ к информации о происходящем в мире – о том, что и предвидел Владимир Вольфович. Мы убеждены, что сформулированные алгоритмом "Жириновский" оценки и прогнозы послужат успешному развитию будущего России. И всего мира".



Пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин уточнил, что нейросеть "Жириновский" будет создана на базе более 18 тысяч часов интервью и выступлений политика за более чем 30 лет. По его мнению, этих данных хватит, чтобы сгенерировать ответ на всевозможные вопросы. В партии заявили, что задача нейросети исключительно просветительская – познакомить людей с "наследием Жириновского" в современной и привлекательной для молодежи форме.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после болезни.



6 апреля 2023 года на Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник в честь Жириновского. На постаменте золотом выгравированы надписи с кредо политика.