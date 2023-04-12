Нейросеть научили взламывать пароли моментально: какие комбинации безопасны
Компания Home Security Heroes опубликовала исследование, демонстрирующее, насколько эффективен новейший генеративный искусственный интеллект во взломе паролей. Вместе с тем, разработчики представили сервис, где можно проверить надежность комбинации.
Эксперты по кибербезопасности протестировали новейший генеративный ИИ для работы с паролями. Это нейросеть, которая сначала генерировала кодовые слова и училась в процессе работы. Однако оказалось, что ее можно использовать и в обратном направлении, то есть для брутфорса или подбора паролей.
Эксперты "скормили" нейросети 15 миллионов данных учетных записей, и испугались полученного результата.
- 51 процент паролей был взломан менее чем за минуту.
- Уже через час удалось подобрать 65 процентов паролей.
- Проработав сутки, сдался 71 процент паролей.
- За месяц был взломан 81 процент паролей.
- Во-первых, пароли, состоящие из одних цифр, ИИ ломает либо мгновенно, либо через секунды.
- Во-вторых, наличие в пароле букв, их количество и разный регистр пропорционально влияют на время взлома. Например, пароль из 28 цифр и букв разного регистра ИИ будет подбирать в течение 7 миллиардов лет на текущем уровне развития технологии.
- В-третьих, полностью защищены от брутфорса из-за нейросети пароли, состоящие из цифр, символов и букв разного регистра. Именно такие пароли эксперты рекомендуют использовать всем без исключения.
На взлом аналогичного пароля, но только со строчными буквами уйдет всего три недели. В то же время, любые пароли с пятью символами, даже с использованием цифр, букв в обоих регистрах и спецсимволов, ИИ взламывает моментально.