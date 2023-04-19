



Неисправный спутник NASA упадет на Землю

В ближайшие дни на Землю должен упасть нефункционирующий спутник RHESSI, принадлежащий NASA и используемый для изучения Солнца. Аппарат весом более 270 кг должен войти в атмосферу в среду, 19 апреля, возможно, чуть раньше или позже.



RHESSI исследовал наше светило с 2002 года, пока его не вывели из эксплуатации в 2018 году. Он должен войти в атмосферу 19 февраля, в 03:30 по киевскому времени, возможно, на 16 часов раньше или позже. По крайней мере, такие оценки дают американские военные. По данным NASA, RHESSI является относительно небольшим космическим аппаратом, и большинство его буквально исчезнет в атмосфере на пути к Земле. Однако, как сообщают в агентстве, "ожидается, что некоторые компоненты переживут возвращение", хотя риск ущерба кому-то на земле невелик - 1 до 2467.



RHESSI отправили на низкую околоземную орбиту на борту ракеты Pegasus XL в феврале 2002 года. Аппарат помогал в изучении солнечных вспышек и корональных выбросов массы с использованием спектрометра, чувствительного к рентгеновскому и гамма-излучению. В ходе выполнения миссии зарегистрировано более 100 тыс. событий в рентгеновском диапазоне, что помогло лучше изучить природу происходящего на Солнце.

