



Неандертальцы вымерли из-за секса, а не борьбы

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что линии неандертальцев и Homo sapiens начали расходиться около 600 000 лет назад, после чего эволюционировали в основном отдельно в Евразии и Африке. Окаменелости неандертальца были обнаружены в южной части Сибири, а также по всей Азии и Европе. Тем временем предки нашего вида развивались в Африке.



Новое исследование предполагает, что Homo sapiens может быть ответственен за вымирание неандертальцев . И при этом не насильственным путем, а сексом. Другими словами, сложности размножения могли поставить неандертальцев на путь вымирания.



Согласно полученным данным, скрещивание с нашими предками могло уменьшить число неандертальцев, что в конечном итоге привело к их исчезновению. Авторы допускают, что эта гипотеза может быть опровергнута, когда удастся полностью расшифровать геном неандертальцев.



До сих пор секвенировано только 32 генома неандертальцев, в которых отсутсвует ДНК Homo sapiens, что может быть просто причудой выборки.



Ученые предполагают, что регулярное скрещивание с Homo sapiens могло привести к вымиранию неандертальцев. Однако, сих пор не хватает знаний о том, как выглядели и вели себя неандертальцы. Языковой барьер мог быть усилен индивидуальными особенностями обоих видов, а сравнение неандертальца и человека разумного предполагает, что мозг и голосовой аппарат у этих видов были разными. Геномы неандертальцев также показывают, что почти 600 генов, особенно те, которые связаны с лицом и голосом, кардинально отличаются от генов наших предков.



Кроме того процесс гибридизации в природе приводит с неодинаковым последствиям для каждого из скрещивающихся видов. Гибриды могут преимущественно наследовать признаки одного из родителей, а самцы и самки, рожденные в результате скрещивания могут иметь разную плодовитость.



Ученые предполагают, что именно такой сценарий, при котором рожденное в смешанных родительских парах потомство наследовало черты Homo sapiens, а гибридные самцы были менее плодовиты чем самки, привел к вымиранию неандертальцев. Однако на данный момент для подтверждения гипотезы недостаточно доказательств.

