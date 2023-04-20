



Не только хумус: в Израиле сделали первое в мире мясо из нута

В четверг израильская компания объявила, что впервые в мире разработала аналог мяса из белка нута.



"Meet The End" (MTE), компания по производству альтернатив мясу, базирующаяся в Тель-Авиве, создает технологические решения, улучшающие текстурные свойства альтернативных белковых продуктов. По словам основателя и генерального директора компании доктора Ишая Мишора, его последняя инновация "ведет себя точно так же, как мясо".



"Достаешь замороженное "мясо" из морозилки, кладешь на сковороду или на гриль, и оно готовится как мясо", — рассказал Мишор. — "Жир стекает вниз. Примерно столько же времени уходит на приготовление. И, в конце концов, когда вы его едите, то, что вы кладете в рот, имеет ту же текстуру, что и мясо — сочность и твердость, которые вы ожидаете получить, когда откусываете настоящий мясной бургер".



MTE сочетает в себе науку о белках и новейшие разработки пищевой инженерии. Используя полностью натуральные продукты и обработку, компания работает над тем, чтобы создать альтернативные белковые ингредиенты, которые позволяют достичь нужной текстуры. Компания уже производит соевые и гороховые бургеры, сосиски и "куриные" наггетсы.



Несколько компаний по всему миру, в том числе в Израиле, уже работают над инновационными способами извлечения и использования белка нута . В целом, в индустрии альтернативного белка насчитывается более 100 израильских компаний, в том числе те, которые разрабатывают альтернативы мясу из насекомых. Однако большинство источников белка выпускаются в виде порошков, изолятов и концентратов.



"Превращение этого в альтернативное мясо — огромная задача, и, как мы видим, никто не работает в этой области", — сказал Мишор.



Индустрия мясных альтернатив растет уже более десяти лет. Первоначально она была сосредоточена вокруг сои. Совсем недавно введение горохового белка изменило правила игры. Но поскольку потребители стремятся к инновациям и разнообразию, компании смотрят дальше, пояснил Мишор.



Внедрение текстурированного белка нута в качестве альтернативы мясу является первым в своем роде прорывом. Но, если гороховый белок является прецедентом, нут потенциально может принести миллиарды долларов.



"Если подумать об изменении климата и о том, как оно влияет на наши культуры, то из-за серьезной нестабильности климата это приводит к нестабильности растениеводства и цепочек поставок. Когда вы думаете о пищевой промышленности, нужно учитывать это и иметь гораздо более широкий выбор альтернативных белков, чем мы используем сегодня", — рассказал Мишор, добавив, что компания планирует заняться фасолью.



MTE была основана в 2020 году, незадолго до пандемии коронавируса. Команда состоит из нескольких известных технологов пищевой промышленности, включая Дэвида Бенсала, бывшего главного технолога Strauss Coffee Israel; Моше Джуки Нешер, бывший главный технолог Nestle-Israel; и многих других.



Мишор сказал, что команда объединяет академические исследования и очень традиционный опыт пищевой промышленности с одной целью: "предоставить миру лучшую альтернативу мясу, чтобы мы могли ускорить отказ от мяса, что является одной из самых важных вещей, которые мы можем сделать для решения проблемы изменение климата".



Шесть месяцев назад компания подписала контракт и начала продавать соевые продукты в отделениях Burger King в Израиле. MTE является лишь одной из трех компаний, получивших разрешение на поставку воппера на растительной основе. Две другие — американские компании — Impossible Foods и Unilever.



"В отличие от многих уважаемых мною стартапов в этой отрасли с 3D-печатью и культивированным мясом, их решениям потребуется не менее 10 лет, прежде чем они станут практичными и широко распространенными. Наше решение противоположно: мы действуем быстро, чтобы справиться с климатическим кризисом как можно быстрее и эффективнее", — заключил Мишор.

