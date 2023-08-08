



Назван самый гигантский паук в мире

В течение всей истории человеческое воображение захватывали самые разнообразные рассказы о гигантских пауках: от полуженщины-полупаука из греческой мифологии и до паука размером с обезьяну, который обитает в конголезских тропических лесах, пишет Live Science.



Но действительно ли на нашей планете существуют такие огромные пауки? Исследователи отмечают, что науке неизвестны столь огромные, как эти вымышленные персонажи, однако реальный мир все же полон гигантских пауков. Например, большие пауки-охотники (Heteropoda maxima), которые считаются самыми большими пауками в мире по размаху ног — в диаметре представители этого вида достигают 30 сантиметров.



По словам лектора по дикой природе, арахнолога и вице-председателя Британского общества тарантулов, другой вид пауков может быть настолько большим, что фактически приближается по размерам к щенкам. Если речь идет о самых крупны тарантулах, то это вид под названием Theraphosa blondi, также известный как паук птицеед-голиаф.



Одними из самых гигантских пауков на Земли также считаются западноафриканские пауки-бегуны-геркулесы (Hysterocrates hercules) — ноги представителей этого вида способны вытягиваться на 20 сантиметров. Рядом с ними находятся тарантулы Poecilotheria rajaei, которые также могут достигать 20 сантиметров в диаметре и обитают на Шри-Ланке. Еще более крупными считаются лососевые розовые птицееды (Lasiodora parahybana), чьи ноги могут растягиваться до 28 сантиметров.



Впрочем, исследователи отмечают, что ни один из выше описанных видов не сравнится с птицеедами-голиафами, которые обитают в густых тропических лесах на севере Южной Америки. Эти пауки в действительности обладают более короткими ногами, однако при весе 175 грамм и размере тела 13 сантиметров они вдвое тяжелее своих лососево-розовых родственников, что делает и самыми большими пауками в мире по массе.



Во время охоты пауки используют свои острые клыки длиной до 2,5 сантиметров, с помощью которых впрыскивают яд в жертву, а затем и пищеварительные соки, разжижающие ткани добычи, чтобы пауки могли ее проглотить.



Едва ли укус птицееда будет приятным для человека — некоторые сравнивают его с укусом осы, однако он все же не будет смертельным, так как их яд попросту недостаточно силен.







