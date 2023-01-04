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Назван истинный цвет неба
04.01.2023 00:16 Алина Груднева

Назван истинный цвет неба

Ученые опровергли устоявшееся мнение многих людей о том, что цвет земного неба является голубым.

По данным Science Alert, теорию опровергли профессор астрономии из Университета Монаша Майкл Дж. Браун и его коллега из Лейденского университета Мэртю Кеворти.

По словам ученых, земное небо окрашено смесью зеленого, желтого и красного цветов, которые являются результатами рассеянного солнечного света, кислорода и натрия от падающих звезд.

Такое свечение образовано атомами и молекулами в атмосфере. В видимом благодаря Солнцу свете кислород дает зеленый свет, молекулы гидроксила дают красный, натрий — желтый, а азот и вовсе не способствует сильному свечению воздуха.

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