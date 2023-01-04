



Назван истинный цвет неба

Ученые опровергли устоявшееся мнение многих людей о том, что цвет земного неба является голубым.



По данным Science Alert, теорию опровергли профессор астрономии из Университета Монаша Майкл Дж. Браун и его коллега из Лейденского университета Мэртю Кеворти.



По словам ученых, земное небо окрашено смесью зеленого, желтого и красного цветов, которые являются результатами рассеянного солнечного света, кислорода и натрия от падающих звезд.



Такое свечение образовано атомами и молекулами в атмосфере. В видимом благодаря Солнцу свете кислород дает зеленый свет, молекулы гидроксила дают красный, натрий — желтый, а азот и вовсе не способствует сильному свечению воздуха.