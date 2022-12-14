



NASA строит электросамолет N3-X, способный перевозить более 300 пассажиров

Исследовательская группа под патронатом NASA приступила к разработке полностью электрической версии самолета N3-X, который может перевозить до 330 пассажиров.



Электрический самолет N3-X, дебют которого намечен на 2040 год, включает в себя аэродинамический гибридный планер крыла и корпуса и энергоэффективный EPS. Тем не менее, он по-прежнему будет полагаться на два турбодвигателя, сжигающих реактивное топливо для питания EPS.



Основная проблема при полной электрификации N3-X и больших самолетов в целом – это огромные потребности в энергии для тяги во время взлета, для чего требуется около 25 мегаватт мощности.



"Нам нужно в 25-30 раз больше энергии, чтобы частично электрический самолет стал полностью электрическим и почти вся эта необходимая мощность предназначена для взлета", – говорит Мона Гассем, доцент и директор ZEROES.



Чтобы помочь удовлетворить эти потребности в мощности, ее команда предлагает заменить два турбоэлектрических двигателя N3-X четырьмя электрохимическими энергетическими блоками , включающими батареи, топливные элементы и суперконденсаторы.



Разработано несколько различных конструкций EPS для взлета, когда вся электроэнергия направляется на тягу. Теоретически, с достаточно мощными батареями этого заряда должно хватить, чтобы поднять N3-X в воздух только на электричестве. Примечательно, что современные аккумуляторные технологии по-прежнему сильно отстают от того, что нужно в этих полностью электрических конструкциях.

“С предстоящими достижениями в литий-воздушных и литий-серных батареях нужная удельная энергия для широкофюзеляжного электрического самолета может быть достигнута в течение следующих 25 лет”, – отмечает Гассем. “Однако другое многообещающее решение может быть достигнуто раньше – компактные термоядерные реакторы”.