



NASA построит телескоп, который будет искать внеземную жизнь

Ученые NASA рассказали подробности о преемнике телескопа Джеймса Уэбба. Задачей этого проекта станет поиск жизни на планетах, похожих на Землю.

Во время встречи Американского астрономического сообщества на этой неделе директор отдела астрофизики NASA Марк Клемпин сообщил, что рабочее название проекта Habitable World Observatory HWO. Запуск телескопа планируется на 2040-е годы.



Обсерватория будет спроектирована с нуля, чтобы ее можно модернизировать с помощью роботов. Будущие космические корабли смогут посещать телескоп для обновления или ремонта ключевых компонентов. Однако, это будет долгое путешествие, ведь, как и Джеймс Уэбб, HWO будет вращаться в точке Лагранжа вокруг Солнца, держась на расстоянии более полутора миллиона километров от Земли.



Есть несколько предложений по HWO, включая односегментную 4-метровую зеркальную обсерваторию под названием HabEx и многосегментную 15-метровую обсерваторию под названием LUVOIR. Согласно докладу, HWO, скорее всего, будет чем-то средним между этими предложениями, и будет иметь сочетание технологий, вдохновленных обоими проектами.



Аппарат будет пригодным к ремонту и модернизациям, и это даст ученым определенное пространство для маневра и гибкости в его разработке и дальнейшем улучшении.



Сначала стартуют обсерватории Нэнси Грейс, которая будет заниматься темной энергией и поиском экзопланет, примерно в 2027 году. И только после этого состоится запуск нового телескопа.

