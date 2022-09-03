NASA: полет на Луну отменен во второй раз
Запуск ракеты-носителя Space Launch System, который должен был состояться сегодня, был отложен уже во второй раз за неделю.
Об этом сообщает NASA.
Космическое агентство сообщило, что из-за утечки в системе перекачки топлива отменен запуск космического корабля Artemis 1 к Луне, который был запланирован на 21:14.
Это произошло уже второй раз за неделю.
Напомним, что в прошлый понедельник была обнаружена неисправность в одном из двигателей ракеты-носителя.
Она должна была вывести на орбиту космический корабль Orion для проведения беспилотного полета к спутнику Земли.