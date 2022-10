NASA показало "улыбающееся" Солнце

NASA опубликовало фотографию "улыбающегося" Солнца.



Обсерватория NASA запечатлела корональные дыры на поверхности Солнца, которые напоминают улыбку. Корональные дыры - это такие области в солнечной короне, где снижены плотность и температура плазмы.





Say cheese! 📸



Today, NASA’s Solar Dynamics Observatory caught the Sun "smiling." Seen in ultraviolet light, these dark patches on the Sun are known as coronal holes and are regions where fast solar wind gushes out into space. pic.twitter.com/hVRXaN7Z31