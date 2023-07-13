



NASA показало удивительные снимки космоса телескопа "Джеймс Уэбб"

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) отметило первую годовщину научной работы телескопа "Джеймс Уэбб" (James Webb).



Космическое ведомство опубликовало фотографии облачного комплекса Rho Ophiuchi, который находится на расстоянии 390 световых лет от Земли.



На снимке - около пятидесяти звезд, масса каждой из которых сравнима с массой Солнца. Некоторые из них уже сформировались и ярко светят, а другие спрятаны за слоями межзвездной пыли.



"Всего за один год телескоп "Джеймс Уэбб" изменил представление человечества о космосе, впервые заглянув в пылевые облака и увидев свет из дальних уголков Вселенной. Каждое новое изображение - это новое открытие, позволяющее ученым всего мира задавать вопросы и отвечать на них, о чем они раньше не могли мечтать", - цитирует главу NASA Билла Нельсона Голос Америки.







Как известно, до запуска "Джеймса Уэбба" астрономы знали лишь о небольшой горстке галактик, существовавших в первый миллиард лет после Большого взрыва. За последний год были подтверждены сотни таких галактик – больших и более ярких, чем ожидалось, наполненных формирующимися звездами, вращающимися вокруг сверхмассивных черных дыр.







Уже сейчас определено расписание работы телескопа на следующий год: около 5 000 часов основного времени наблюдений будут посвящены ряду проектов, связанных с формированием галактик, химией звезд, поведением черных дыр, крупномасштабной структурой нашей Вселенной.



Отметим, что "Джеймс Уэбб" – самый большой и самый мощный космический телескоп в мире. Его стоимость – $10 миллиардов. Телескоп был запущен в космос 25 декабря 2021 года. Спустя месяц он достиг своей цели в регионе, называемый второй точкой Лагранжа, на расстоянии почти 1 миллиона миль от Земли.