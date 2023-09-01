



НАСА показало фото места крушения российской станции "Луна-25"

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало изображение потенциального места столкновения российской автоматической межпланетной станции "Луна-25" с естественным спутником Земли.



Новый кратер на поверхности Луны, который, как считают специалисты управления, связан с крушением российской миссии "Луна-25", был обнаружен зондом NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), находящимся в окололунной орбите. Кратер имеет диаметр около 10 метров и располагается на внутреннем краю кратера Pontecoulant G, в 400 километрах от места, где планировалась посадка станции.



"В июне 2022 года LRO сделал снимок этой области, поэтому эксперты предполагают, что кратер образовался после этой даты. Учитывая близкое расположение нового кратера к предполагаемому месту крушения "Луны-25", специалисты LRO приходят к выводу, что, скорее всего, он возник в результате столкновения в ходе миссии, а не под действием естественных факторов", - говорится в сообщении.







Миссия "Луна-25" стала первой в современной истории России лунной миссией и началась 11 августа. Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" произведен с космодрома Восточный с использованием ракеты-носителя "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат". Планировалось, что "Луна-25" должна была осуществить мягкую посадку на Южном полюсе Луны 21 августа. Однако 20 августа "Роскосмос" объявил, что межпланетная автоматическая станция "Луна-25" потерпела крушение, столкнувшись с поверхностью Луны.