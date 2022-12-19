



NASA отказалось от миссии по мониторингу парниковых газов – слишком дорого

Хотя NASA постоянно подчеркивает приверженность зеленому порядку, аэрокосмическое агентство сочло один из природоохранных проектов слишком дорогим, чтобы участвовать в нем. Миссия GeoCarb по мониторингу содержания в атмосфере Земли углекислого газа будет упразднена по инициативе NASA.



Еще в 2016 году NASA согласилась принять участие в проекте GeoCarb, предусматривающем мониторинг содержания CO2 в атмосфере. Специальный спутник, созданный при сотрудничестве с Университетом Оклахомы и компанией Lockheed Martin, должен был вывести на геостационарную орбиту. Однако все пошло не так, как задумывалось изначально.



"Трудно принимать решение по этому поводу, но NASA стремится делать осторожный выбор при распределении ресурсов, предоставленных жителями Соединенных Штатов", – заявил представитель агентства. По его словам, наблюдения за климатом будут осуществляться более эффективным и экономичным способом.



Согласно заявлению NASA, решение прекратить реализацию программы GeoCarb было связано с "техническими проблемами, вопросами эффективности затрат и доступностью новых альтернативных источников данных". Вероятно, прежде всего речь идет о том, что расчетная стоимость GeoCarb выросла со $170,9 миллионов до $600 миллионов.



Вместо нового спутника будет использоваться прибывший на МКС в июле Earth Surface Mineral Dust Source Investigation EMIT, а также предусмотрено расширение миссии инструмента Orbiting Carbon Observatory-3, который начал работать там же, на МКС в 2019 году.



Кроме того, в NASA работают над проектом Earth System Observatory, в рамках которого к 2030 г. планируется запустить серию спутников, которые, кроме прочего, будут изучать аэрозоли в атмосфере, облака, биологию и геологию поверхности, а также изменения и деформации поверхности.



По словам представителя NASA, изменение планеты является одним из приоритетов компании, а парниковые газы играют центральную роль в изучении этой темы.