



НАСА опубликовало кадры полета марсианского вертолета над инопланетной пустыней

NASA регулярно летает на роботизированном вертолете вокруг Марса, в то время как марсоход размером с автомобиль внизу бьет лазером камни в поисках потенциальных признаков прошлой жизни. Космическое агентство недавно отпраздновало юбилейный 50-й полет вертолета Ingenuity над марсианской пустыней. За время полетов Ingenuity пролетел более 1000 футов и поднимался на высоту почти 60 футов.



Объявляя о юбилейном полете, NASA также включило недавние кадры 47-го полета Ingenuity, которые вы можете посмотреть ниже. Марсоход NASA Perseverance снял этот клип с расстояния почти 400 футов.



«В этом видео показана пыль, первоначально поднятая вращающимися винтами вертолета, а также взлет Ingenuity, зависание и начало своего путешествия на юго-запад на расстояние 1444 фута (440 метров). Вертолет приземлился — за кадром — на аэродроме Йота", — пояснили в космическом агентстве.



До 2021 года человечество никогда не летало на других планетах. Теперь вертолет Ingenuity, экспериментальный робот, значительно превзошел ожидания инженеров и доказал, что может летать на Марсе.