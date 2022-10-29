



НАСА опубликовало изображение "улыбающегося" Солнца

NASA опубликовало фотографию, на которой Солнце похоже на смайлик из-за узора из темных пятен, называемых корональными дырами.



"Сегодня обсерватория солнечной динамики NASA поймала "улыбку" Солнца", — написало космическое агентство в Твиттере.



"Эти темные пятна на Солнце, видимые в ультрафиолетовом свете, известны как корональные дыры и являются областями, где быстрый солнечный ветер устремляется в космос", — говорится в твите.



Обсерватория солнечной динамики — это программа, призванная улучшить понимание воздействия Солнца на Землю.



Миссия была запущена в 2010 году и, по данным NASA, представляет собой "полуавтономный космический корабль, ориентированный на Солнце, который позволит проводить почти непрерывные наблюдения за Солнцем с постоянной скоростью передачи научных данных".



Пользователи Twitter поспешили сравнить изображение Солнца с хэллоуинской тыквой, Зефирным человечком из фильма "Охотники за привидениями" и печеньем.



Корональные дыры на самом деле не повод для смеха, поскольку они могут означать, что солнечная буря движется к Земле.