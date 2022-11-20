



NASA: люди смогут жить на Луне уже в этом десятилетии

Представитель NASA Говард Ху, возглавляющий программу Orion, в интервью BBC заявил, что люди смогут оставаться длительное время на Луне в течение уже этого десятилетия. По его словам, места обитания людей на спутнике Земли потребуются для того, чтобы поддерживать научные миссии.



Ху отметил, что “запуск в рамках миссии Artemis ракеты Space Launch System с кораблем Orion стал историческим днем для полетов человека в космос”. Миссия проходит успешно, все системы работают, и команда готовится к следующему запуску двигателей Orion, который состоится 21 ноября, чтобы вывести космический корабль на дальнюю орбиту Луны.



В настоящее время Orion находится на расстоянии около 134 000 км от Луны. На борту корабля находится специальный манекен, который будет регистрировать воздействие полета на человеческий организм.



“Это первый шаг, который мы делаем на пути к долгосрочному исследованию дальнего космоса. Он делается не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира”, – сказал Говард Ху. “Наблюдать за взлетом ракеты было невероятным ощущением и мечтой”, – добавил он.



Ху также сообщил, что NASA работает над созданием долгосрочной программы, которая позволит высадить на Луну людей с помощью корабля Orion. По его словам, если нынешний полет “Артемиды” будет успешным, то следующий будет с экипажем. Затем планируется третий полет, в ходе которого астронавты снова высадятся на Луну, впервые после полета “Аполлона-17” 50 лет назад в декабре 1972 года.



Представитель NASA признался, что ожидание возвращения корабля действительно вызывает волнение и чувство: “Вау, мы возвращаемся на Луну”.



Напомним, 16 ноября 2022 года со стартовой площадки в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида, в космос полетела самая мощная в мире ракета – Space Launch System. Почти 100-метровая ракета вывела в космос космический корабль Orion, который осуществит облет нашего спутника и вернется на Землю.