



NASA: Грузовой корабль, направляющийся на МКС, столкнулся с необычным сбоем

В понедельник утром, 7 ноября, космический грузовой корабль NG-18 Cygnus компании Northrop Grumman загруженный 4 тоннами оборудования и припасов для экипажа стартовал из Вирджинии, но столкнулся с техническим сбоем. Развернулась только одна из двух солнечных батарей космического корабля. Планировалось, что Cygnus достигнет МКС в среду, сообщает NASA.Грузовой корабль без экипажа использует складные солнечные батареи, которые прячутся во время запуска, а затем раскрываются. Космический корабль Cygnus не возвращается на Землю. Экипаж заполняет его мусором, прежде чем он отстыкуется и снова войдет в атмосферу Земли, где аппарат сгорит, утилизируя мусор.Менеджер по интеграции операций МКС Дина Контелла сообщила, что с космическим кораблем все в порядке. Northrop Grumman работает над развертыванием второй батареи.